MALTA 2023 Judo: oro o argento per Persoglia

Comunque vada sarà un metallo diverso e più prezioso da quello conquistato in Montenegro nel 2019. Con una grande prova di forza Paolo Persoglia si è preso la finale per l’oro nel judo, categoria -90kg. Il judoka sammarinese, che ha usufruito di un bye nel primo turno, ha superato in semifinale l’islandese Arni Lund. Dopo lo svantaggio iniziale, Persoglia ha recuperato vincendo per ippon.

Nel pomeriggio la finalissima per provare a salire sul gradino più alto del podio. Medaglia assicurata da Persoglia - da capire solo il colore - possibile invece per Jessica Zannoni. Anche la judoka biancazzurra è entrata in semifinale grazie al bye ma poi il sorteggio sfortunato l’ha messa di fronte alla monegasca Florinde Soula, numero 152 del ranking mondiale. Vittoria per ippon ed ora Zannoni può lottare per il bronzo. Così come spera di fare il più giovane della spedizione del judo, Filippo D’Angelo. Il classe 2004, impegnato nella categoria -81kg, ha esordito battendo il lussemburghese Brisoux per ippon ed è poi stato sconfitto nel secondo turno dal cipriota Georgakis.

Restano ancora speranze di medaglia per uno dei volti nuovi del Team San Marino ai Giochi dei Piccoli Stati.

