MALTA 2023 Judo: prima medaglia per San Marino, Jessica Zannoni è bronzo!

Arriva la prima medaglia per San Marino ai Giochi dei Piccoli Stati di Malta. Nel judo, Jessica Zannoni conquista la medaglia di bronzo nella categoria -70kg. Battuta nella “finalina” la maltese Francesca Catania: vittoria per ippon per la portabandiera biancazzurra nella cerimonia d’apertura.

