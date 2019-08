Junior Cup San Marino: Ceccoli e Galvani battute al secondo turno. fuori anche Azzurra Pansica

Nella Junior Cup del Tennis Europe torneo under 14 finisce l'avventura di Ludovica Ceccoli e Giulia Galvani, che dopo aver superato il primo incontro sono state battute col punteggio di 6-1 6-2 da Simonovska e Lukesova, le stesse avversarie che le avevano eliminate nel singolo. Semaforo rosso anche per l’allieva della Scuola Federale Tennis di San Marino Sveva Azzurra Pansica, in doppio con la russa Kseniia Saenko, battute da Amelia Regini e Arina Shumova in due set. Nel tabellone under 16 vengono eliminati anche Simone De Luigi e Lorenzo Tamagnini, battuti in due set dai rivali italiani.