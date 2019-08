Junior Cup San Marino: disputate le semifinali dell'Under 12. Sabato a Montecchio le finali

Si sono concluse le semifinali della San Marino Junior Cup under 12. Nel singolare femminile a contendersi il titolo saranno Aurora Nosei, che ha eliminato in due set la serba Alexandra Djokic, e la slovacca Vanessa Novakova, che ha battuto la tedesca Hanna Resch. In campo maschile si sfideranno invece Federico Cina e il rumeno David Carteputreda, che in semifinale hanno eliminato rispettivamente Raffaele Ciurnelli e il tedesco Samuel Braun. Domani mattina le finali del torneo, che metteranno fine alla stagione tennistica sammarinese.