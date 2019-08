Junior Cup San Marino: fuori i rappresentanti di San Marino. Oggi le gare del doppio

Nella San Marino Junior Cup di tennis si ferma subito il cammino dei due sammarinesi Silvia Alletti e Mattia Muraccini, battuti rispettivamente da Maria Stella Musarra e Giulio Casucci. Stop anche per l'allieva della Scuola federale di San Marino Sveva Azzurra Pansica, sconfitta dalla bielorussa Polina Kuharenko. I tre giovani tennisti potranno però riscattarsi nel torneo di consolazione, a cui prendono parte tutti i partecipanti eliminati al primo turno. Nel pomeriggio inoltre, dopo i primi tre incontri disputati ieri, prenderanno definitivamente il via le gare del doppio, con otto incontri in programma.