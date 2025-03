TENNIS junior Next Gen a Tolentino: Pellandra cede nella finale del singolare ma conquista il titolo in doppio junior Next Gen andata in scena a Tolentino

Nella finale della prima tappa macroarea Centro-Sud del Circuito Nazionale Junior Next Gen andata in scena a Tolentino, Serena Pellandra ha ceduto in tre set ad Emma Lanzoni, seconda testa di serie del torneo, che si è imposta per 6-3 6-7 6-3. Pellandra e Lanzoni sono state protagoniste anche della finale di doppio dove, in coppia e come favorite del seeding, hanno superato Laura Martelli e Cristiana Totaro 6-2 6-3.

