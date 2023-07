SAN MARINO JUNIOR OPEN Junior Open, al via le qualificazioni

Sono cominciate sui campi del Centro Tennis di Montecchio le partite dei qualificazione ai tabelloni maschile e femminile del San Marino Junior Open Under 18. Il torneo, che negli anni ha visto sbocciare campioni come Stefanos Tsitsipas o Lucia Bronzetti, taglia il traguardo della decima edizione. In campo maschile successi di Terzoli, Pierangeli, Mecarelli e Fiocchi. Tra le ragazze la riminese Diana Rolli ha vinto il derby romagnolo superando la riccionese Francesca Sparnacci. Domani mattina si completano le qualificazioni, pomeriggio e tutta la giornata di martedì è dedicata ai match di primo turno del tabellone principale.

