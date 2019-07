Junior Open: definito il tabellone. Tamagnini e Simoncini affronteranno Giordano e Perego

Si sono concluse le qualificazioni del San Marino Junior Open, torneo Under 18 della Federazione Internazionale Tennis. Al via ora la fase finale, che vedrà finalmente scendere sulla terra rossa di Montecchio i due rappresentanti di San Marino Lorenzo Tamagnini e Tommaso Simoncini, che torna sul campo di gioco dopo l'esperienza appena conclusa con la Nazionale in Coppa Davis, che ha visto San Marino conquistare un ottimo sesto posto, a un passo dal piazzamento. I loro avversari saranno Luca Giordano e Giulio Perego. Accedono alla fase a eliminazione diretta anche i romagnoli Filippo Fracassi e Filippo Di Perna, che si sono imposti sui rispettivi avversari, 6-4 6-1 il primo, 6-2 1-6 10-3 il secondo. Nel tabellone femminile l'unica non italiana a superare le eliminatorie è la slovacca Mia Chudejova, testa di serie tra le favorite alla conquista del titolo. Mercoledì prenderanno il via anche le gare del doppio, con 16 squadre pronte a darsi battaglia.