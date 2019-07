Junior Open San Marino: Artimedi ai quarti del torneo femminile, mentre Simoncini e Tamagnini vengono eliminati anche dal doppio.

Andrea Maria Artimedi

Prosegue il cammino di Andrea Maria Artimedi, che ora sogna l'approdo in semifinale: la tennista abruzzese si è imposta nettamente sulla francese Rose Alix-Vidal dopo un'ora di gioco in due set col punteggio 6-2 6-2. Ai quarti la attenderà Rubina Marta De Ponti, numero 4 del seeding, che ha vinto 6-2 6-3 contro Beatrice Stagno. Chiara Girelli, dopo la vittoria a sorpresa di ieri contro Greta Schieroni, ha battuto anche Jenny Lim: combattuto il primo set, finito 7-5, ma nel secondo non c'è stata storia con un secco 6-1. Nel tabellone maschile poche sorprese nel match di Marcello Serafini, che elimina con un doppio 6-3 Luca Giordano. È iniziato oggi anche il torneo di doppio in cui i due sammarinesi Tommaso Simoncini e Lorenzo Tamagnini erano chiamati a riscattarsi dopo l'eliminazione nel singolo, ma la sfida con Ivan La Cava e Diego Bravetti si è risolta con una nuova sconfitta: 7-6 il primo set, con i due biancoazzurri che hanno tenuto testa agli avversari e hanno perso il tie-break per un soffio; il secondo però ha visto un chiaro dominio degli italiani, che si sono imposti 6-2 e passano al turno successivo.