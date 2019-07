Junior Open San Marino, vincono Serafini e Popa

In una mattinata assolata ben lontana dai tuoni e fulmini pomeridiani, il Junior Open di San Marino decreta i suoi vincitori. Sono Marcello Serafini e Vanessa Popa, che fanno loro l'ITF U18 del Titano senza perdere nemmeno un set in tutto il torneo. Serafini, n°1 del tabellone e campione in carica nel doppio, si è imposto in scioltezza su Giulio Perego, nonostante una finale giocata con qualche problema muscolare. È comunque un 6-3 6-3, tra l'altro contro un avversario che, a sua volta, arrivava da un percorso perfetto. Vittoria in due set anche per Popa, che con Rubina De Ponti è andata in difficoltà solo nel primo set. Nel quale, dopo essere stata a un passo dalla chiusura anticipata, è stata portata fino al tie break, cominciato con tre punti incassati in fila. Poi la rimonta e una seconda partita senza affanni, che va a completare il 7-6 6-2 finale.





Nel servizio le parole di Marcello Serafini e Vanessa Popa.