TENNIS TAVOLO Juvenes-Alfieri 3-3

Juvenes-Alfieri 3-3.

Un altro prezioso pareggio per 3:3 per la Juvenes in serie A2 impegnata al Multieventi contro l’Alfieri di Romagna Forlì squadra di metà classifica: Una vittoria a testa per Federico Giardi, Mattias Mongiusti e Babatunde Mayowa che conferma il miglioramento di tutti e tre gli atleti della formazione guidata dal coach Claudio Stefanelli.



I più letti della settimana: