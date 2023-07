FUTSAL Juvenes Dogana, cambio in panchina: saluta Zonzini, ecco Levani Nel suo curriculum anche Academy U19 e femminile e Nazionale U19

Juvenes Dogana, cambio in panchina: saluta Zonzini, ecco Levani.

Cambio in panchina per la Juvenes Dogana Futsal: al posto di Claudio Zonzini, passato alla Folgore, ecco Roberto Levani. Originario di Reggio Emilia e attivo nel mondo del calcio a 5 da oltre 30 anni, l'allenatore arriva a Serravalle dopo l'esperienza con il Cailungo della scorsa stagione. Nel proprio periodo sammarinese, Levani ha guidato anche La Fiorita, Academy Under 19, Academy femminile e Nazionale maschile Under 19, oltre a far parte dello staff della Nazionale maggiore. “Per me è una soddisfazione essere qui, perché mi trovo in una società che lavora bene, soprattutto coi giovani, che è ciò che ho sempre cercato, anche per impostare progetti di 2-3 anni - ha commentato l'allenatore alla firma -. Punteremo a disputare un ottimo campionato e un'ottima coppa, migliorando le prestazioni e i risultati degli anni passati, ma cercherò anche di immettere nei ragazzi dei nuovi concetti: voglio vincere partite con merito e gioco, che per me è fondamentale, e pure divertendoci".

