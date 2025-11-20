TENNIS TAVOLO Juvenes, due vittorie e una sconfitta nel 4° turno dei campionati FITeT I pongisti del titano ottengono successi in Serie B2 e in Serie D, mentre si fermano contro la capolista Fano in C2

Juvenes, due vittorie e una sconfitta nel 4° turno dei campionati FITeT.

Due vittorie e una sconfitta per i pongisti della Juvenes, tutti impegnati in trasferta nella quarta giornata dei campionati nazionali FITeT.

In Serie B2 nazionale, il club sammarinese batte 5-3 il TT Firenze dopo oltre quattro ore di battaglia. Protagonisti assoluti Mattia Berardi, autore di tre vittorie (tra cui quella sul forte ungherese Horti Tamas), e Federico Giardi, reduce dalla trasferta WTT in Polonia, che ottenuto due successi, incluso quello decisivo contro lo stesso Tamas. I due punti ottenuti in toscana valgono alla Juvenes il secondo posto in classifica.

Va peggio in C2, con una sconfitta per 5-2 sul campo della capolista Fano, mentre in D1 arriva un 7-0 senza appello in casa della Clementina Jesi. Elia Mazza, Michele De Marco e Giovanni Giovagnoli hanno dominato in ogni incontro, senza concedere nemmeno un set agli avversari e proiettandosi nella parte alta della classifica.

I prossimi impegni saranno nel weekend in arrivo: tutte e tre le squadre giocheranno in casa sabato 21 novembre, dalle 16, al Multieventi.

