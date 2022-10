TENNIS TAVOLO Juvenes: in C2 terza vittoria di fila

Juvenes: in C2 terza vittoria di fila.

Si è giocata la terza giornata dei Campionati a squadre con tutti i team Juvenes impegnati in trasferta, in serie C2 terzo successo consecutivo per i pongisti sammarinesi che si impongono a Pesaro per 5:1 con due successi a testa per Andrea Morri e Riccardo Tentoni ed un prezioso punto anche per Daniele Ceccoli. In serie D1 vittoria per 5:2 a Fabriano grazie a tre successi di Luca Rinaldini ed una vittoria a testa per Pietro Bologna e Aldo Sorrentino, sconfitto il team di serie D2 a Pesaro per 5:1 con l’unica vittoria portata a casa da Asia Toccaceli.

