TENNIS TAVOLO Juvenes protagonista all'Open Nazionale Castiglione di Ravenna

È appena iniziata la nuova stagione agonistica 2024/2025 e subito sono grandi protagonisti i giovani pongisti della Juvenes impegnati nell'Open Nazionale Memorial Guerra&Malta che si è disputato a Castiglione di Ravenna, nella categoria più prestigiosa degli over 700 giocata domenica che vedeva in tabellone 64 pongisti provenienti da diverse regioni italiane, grande prestazione di Loris Ceccoli appena tredicenne che da n. 32 del tabellone vince cinque match consecutivi e si arrende solo in semifinale sconfitto dalla forte pongista nigeriana Ajay Bukola.

Podio sfiorato da Pietro Bologna, anche lui tredicenne, dopo cinque vittorie consecutive è uscito sconfitto nei quarti di finale sempre dall'atleta nigeriana, buon settimo posto per Emanuele Vannucci, nella categoria under 2500 giocata sabato con presenti 72 pongisti, la sorpresa viene dal più giovane del torneo Thomas Ceccoli 11 anni, da n. 67 nel tabellone vince quattro incontri consecutivi e si piazza dodicesimo.

