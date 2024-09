TENNIS TAVOLO Juvenes sul podio ad Ancona con Lorenzo Stefanini

Nel Torneo Open disputato ad Ancona, con presenti pongisti provenienti da diverse regioni italiane, è arrivato il terzo podio consecutivo centrato dai pongisti Juvenes su tre gare nazionali disputate in questa nuova stagione appena iniziata.

Nel singolare over 3500 Lorenzo Stefanini esce sconfitto solo in semifinale dopo che nei quarti ha eliminato il giovanissimo compagno di squadra Thomas Ceccoli, negli over 452 Loris Ceccoli di piazza al 10 posto.

