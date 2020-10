In attesa di capire se il campionato di A2 sarà sospeso o meno, la Juvenes maschile ha scaldato i motori disputando un paio di amichevoli a Castel Goffredo, in provincia di Mantova, portando a casa due pareggi contro le compagini locali: 4-4 con la femminile, impegnata in A1, e 6-6 con la maschile, che partecipa alla stessa serie dei biancazzurri.