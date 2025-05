K-1, Gheorghita affronta il n.1 del ranking De Falco: "Siamo pronti, vogliamo sfidare il campione a San Marino"

Nel video l'intervista

Tra una settimana esatta, il prossimo 24 maggio, il fighter sammarinese Roberto Gheorghita affronterà a Lecce il n.1 del ranking Marco De Falco nel K1 Light Welterweight. In palio la sfida al campione in carica Ionut Popa, proprio in Repubblica il prossimo 20 dicembre.

“Siamo pronti, sono il n.2 e sfiderò De Falco che è il numero 1. Ovviamente si va con sete di vittoria, vorrei sfidare il campione in un evento che abbiamo già programmato a San Marino il 20 dicembre. Ci sarà Fight Clubbing 41 quindi spero tanto di conquistare il titolo qua in casa. Siamo carichi, siamo preparati. Si fa il peso, poi si combatte. Mi aspetto un avversario ostico, d'altronde gli avversari non vengono mai per perdere o partecipare. Come si dice in inglese, kill or be killed”

Cosa daresti per combattere davanti al tuo pubblico? “L'obiettivo, da quando abbiamo firmato il contratto di 3 match a settembre scorso, è arrivare a combattere in casa. Il primo, contro uno ancora imbattuto, lo abbiamo vinto. Adesso ci tocca il n.1 del ranking, abbiamo le carte in regola per batterlo e il mio unico obiettivo è quello”.