KARATE

Karate, Michele Callini è 3° al Memorial Andrea Nekoofar di Ostia

Il capitano della Nazionale sammarinese sale sul podio nella -60 kg di kumite. A inizio ottobre gli Europei dei piccoli Stati

Karate, Michele Callini è 3° al Memorial Andrea Nekoofar di Ostia.

Michele Callini conquista il terzo posto al Memorial Andrea Nekoofar di karate, nella kategoria -60 kg seniores di kumite. Il capotano della Nazionale sammarinese di karate ha gareggiato a Ostia con il club italiano Ciudan Karate Montefeltro, realtà marchigiana con la quale svolge la propria attività agonistica in Italia. A seguirlo a bordo tatami il maestro e coach Francesco Alessandroni.

La competizione era organizzata dalla Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (Fijlkam) in collaborazione con lo Csen e il podio per Callini arriva in un momento importante della stagione, in vista dei prossimi impegni internazionali, in particolare gli Europei di karate dei piccoli Stati, in programma a Malta a inizio ottobre.

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