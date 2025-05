ARTI MARZIALI Karate: nella Coppa Nazionale CSEN San Marino è protagonista

La Federazione Sammarinese Arti Marziali ha preso parte alla tappa di Pescara della Coppa Nazionale organizzata dallo CSEN, manifestazione che ha ospitato 1.500 atleti. Guidata dal Presidente Maurizio Mazza la delegazione biancazzurra, composta da molti giovani emergenti, seguiti sul tatami dai coach Claudio Giuliani, Mauro Casadei, Marcello Santinie Alessio Magnelli, ha ottenuto ottime prestazioni degli atleti nelle specialità Kumite (combattimento) e Katà (forme). Nel Kumitè Senior-55kg Rebecca Gaidella conquista la medaglia d'argento, confermando l'ottimo momento di forma. Buone prestazioni anche per Michele Callini sempre nei Senior-60kg, Eleonora Gaidella nella categoria Junior-53kg, Enrico Luis Casadei sempre negli Junior-55kg e Zafferani Andrea nei Cadetti-63kg. Nella specialità Katà categoria senior, settimo posto per Matteo Muccioli. Nella seconda giornata di gare spazio ai giovani. Nel Kumitè medaglie di bronzo per Jonathan Gentilini nei Cadetti-57kg, Alberto Franciosi nella categoria Junior-55kg e Maria Martina Prosperini nella categoria Cadetti -55kg. Nel Kata medaglia di bronzo per Emma Missiroli nei cadetti e Olivia Valletta negli Esordienti, quinto posto per Cristel Battistini nella categoria Cadetti.

