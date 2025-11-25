ARTI MARZIALI Karate, otto podi per San Marino all'Open di Lubiana La spedizione chiude al 17° posto assoluto su 97 nella 20^ edizione del torneo internazionale. Spiccano gli ori di Leonardo ed Emanuele Magnelli

Karate, otto podi per San Marino all'Open di Lubiana.

Otto medaglie e un 17° posto assoluto: questo è il bottino della spedizione slovena per il karate sammarinese al 20° International Karate Tournament Ljubljana Open. Al via 97 squadre e oltre 800 atleti in totale, con San Marino che ha partecipato con 13 rappresentanti accompagnati dal presidente federale, Maurizio Mazza, e dai tecnici Claudio Giuliani, Alessio Magnelli e Mauro Casadei.

Prima tocca alle gare di kata, con Denise Bertozzi che arriva in finale per il bronzo nei senior e negli U21, chiudendo al quinto posto. Buone prove anche per Cristel Battistini e Olivia Valetta (U14), Achille Mariotti (U16 cadetti) e Matteo Muccioli (senior +18).

Poi tocca al kumite, il combattimento, in cui arriva il successo di Leonardo Magnelli nell'U14, categoria -55 kg, seguito dall'argento di Michele Tassan nei cadetti U16 -57 kg. Sempre nei cadetti, buone gare per Enrico Luis Casadei e Jonathan Gentilini. Al femminile, le sorelle Gaidella, Eleonora e Rebecca, centrano un doppio bronzo: tra le junior -48 kg per la prima, tra le senior -55 kg per la seconda.

Altri podi arrivano con Nicolas Guelfi e Michele Callini, entrambi terzi nei senior. Chiude in bellezza Emanuele Magnelli, che continua l’ottimo momento di forma con l’oro nei senior e Under 21 +84 kg.

“C’è tanta soddisfazione per i risultati ottenuti e siamo ottimisti per i prossimi impegni sportivi, visti i piazzamenti di questa trasferta”, commentano dalla Federazione sammarinese arti marziali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: