Karate sammarinese protagonista tra Youth League di Jesolo e Venice Cup.

Doppio impegno internazionale per il karate sammarinese tra Jesolo e la laguna veneziana. La Nazionale biancazzurra ha preso parte alla Youth League di Jesolo, rassegna giovanile della World Karate Federation che ha radunato oltre 4.000 atleti provenienti da più di 110 Paesi. Per San Marino sono saliti sul tatami Emanuele Magnelli, Achille Mariotti, Rebecca ed Eleonora Gaidella, Matteo Muccioli, Cristel Battistini e Leonardo Magnelli, guidati dai tecnici Claudio Giuliani, Mauro Casadei e Alessio Magnelli, ben comportandosi in un contesto di altissimo livello.

La trasferta era iniziata con la Venice Cup, nella quale Rebecca Gaidella e Michele Callini non sono riusciti a centrare l’accesso alla fase finale. La Federazione guarda ora ai prossimi appuntamenti: il 21 dicembre il 4° Open “Karate for Kids” – Memorial Riccardo Salvatori, riservato agli Under 14, quindi nel weekend del 17-18 gennaio 2026 l’Open International Karate of San Marino.

