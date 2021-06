PODIO BIANCAZZURRO Karate, Viserbi di bronzo all'Eurocup 2021 La sammarinese è andata a medaglia nel komate -48 kg U18, in una manifestazione alla quale erano presenti gli atleti più forti del continente.

La karateka sammarinese Noemi Viserbi torna con un bronzo dall'Eurocup 2021, manifestazione giovanile svoltasi in Austria e che ha visto partecipare 700 atleti U18, tra i più forti del continente, in rappresentanza di 20 Nazioni. Impegnata nel kumite -48 kg U18, Viserbi si è guadagnata la medaglia imponendosi nei ripescaggi, dopo aver ceduto alla futura medaglia d'argento. Buone anche le prove di Michele Santi, che nella kumite -70 kg U16 è uscito negli spareggi per il bronzo, e di Rebecca Gaidella, impegnata nel kumite -47 kg U16.

