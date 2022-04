KICKBOXING Kickboxing di alto livello sul Titano con Marat Grigorian, n.2 al mondo A San Marino l'atleta belga di origini armene, uno dei migliori fighter al mondo e famoso per il suo stile di combattimento aggressivo, ha tenuto uno stage davanti a 130 appassionati provenienti da tutta Italia.

La Kickboxing torna sul Titano e lo fa con stile. Per la prima volta – tra Italia e San Marino – Marat Grigorian, atleta belga di origini armene e uno dei migliori al mondo, ha svelato le sue tecniche ad oltre 130 appassionati – provenienti da tutta Italia - che hanno affollato il Multieventi per questo stage e per vedere dal vivo il fighter che, a tutti gli effetti, è il numero 2 delle classifiche mondiali nel circuito One Championship ed ex campione Glory. Più di 60 vittorie in carriera e più della metà per KO: Grigorian, infatti, è famoso per il suo stile di combattimento tecnico e aggressivo, molto amato nel mondo della Kickboxing. Tutto ciò è stato reso possibile dall'organizzazione congiunta del GTR Fight Team del biancazzurro Roberto Gheorghita – associata alla Federazione Sammarinese Arti Marziali e al CONS – e della K-1 Kickboxing Edera Forlì del tecnico Massimo Mariani.

Nel servizio l'intervista a Marat Grigorian, kickboxer n.2 del circuito One Championship ed ex campione Glory

