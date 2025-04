Kickboxing: il n.1 del ranking mondiale Miguel Trindade sul Titano

San Marino continua ad essere terra fertile per la Kickboxing. Numerosi corsi con fighters di alto calibro, come quello che ha visto protagonista il portoghese Miguel Trindade. Oltre 60 gli iscritti allo stage organizzato dal GTR Fight Team di Roberto Gheorghita – associata alla Federazione Sammarinese Arti Marziali – e della K-1 Kickboxing Edera Forlì del tecnico Massimo Mariani. "È un valore aggiunto per tutti i ragazzi, sia quelli che hanno iniziato da poco, sia quelli che già da anni praticano questa disciplina. Poter portarsi a casa delle nozioni, dei dettagli, da un campione di questo calibro, sicuramente è una cosa che non ha prezzo" - le parole di Mariani. "Siamo molto contenti che quest'anno siamo riusciti a portare un atleta di top level mondiale. Per il semplice fatto che una cosa detta da me magari ha un certo impatto. Detta da lui ha un altro impatto e un altro peso" - ha affermato Gheorghita.

Trindade, soprannominato “El Unico”, è il n.1 del ranking mondiale nella categoria -67kg e – nella sua giovanissima carriera – ha già raggiunto risultati importanti, che lo hanno proiettato al top della KickBoxing. Oltretutto Trindade pratica anche Muay Thai e lo stage, diviso tra mattina e pomeriggio, ha toccato i fondamentali e le tecniche di entrambe le discipline. "Penso che, nonostante sia una piccola nazione, San Marino abbia molta qualità. I tecnici hanno lavorato molto bene con gli atleti, e in passato ci sono stati molti fighter di alto livello che sono venuti qui per insegnare. Per me è un'onore far parte di questa cerchia ristretta ed essere venuto qui" - dice Trindade - "Ora sono n.1 nel ranking mondiale della mia categoria e il prossimo obiettivo è provare a vincere il titolo. Lo scorso dicembre ho combattuto contro il mio avversario e ho perso per decisione dei giudici di gara. Quindi ora avrò la rivincita per provare a conquistarlo. C'è qualche “trucchetto” ma non credo esistano segreti per essere al top della KickBoxing. Tanto lavoro, tanto sacrificio, tanta pazienza".