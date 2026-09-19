Kimi Antonelli a Sportinfiera 2026: "Bello condividere questo momento con tanti ragazzi"

Intervista a Kimi Antonelli

Dopo aver tagliato il nastro di Sport In Fiera ad una folla di bimbi e ragazzi in delirio, Kimi Antonelli ha risposto alle domande dei giornalisti. "È stato davvero bello - ha detto - vedere così tanti ragazzini e cercare di dargli un po', di non dico speranza, però dargli una motivazione in più per inseguire i propri sogni. E sai, cerco comunque sempre di essere un buon esempio per i ragazzini, soprattutto al di fuori della pista e cercare di trasmettere anche i valori della vita che ho imparato sin da piccolo. Quindi diciamo che è stato bello poter condividere questo momento con tutti i ragazzini oggi".

Tra i valori che ha ricevuto il giovane campione italiano anche tanta fiducia rispetto l'anno scorso. "Sicuramente, alla fine l'anno scorso è stato un anno di apprendimento e ho avuto momenti molto difficili. Credo che comunque son grato di averli vissuti, perché mi hanno insegnato tantissimo, soprattutto in vista di questa stagione e poi sicuramente anche col team il rapporto si è evoluto, c'è anche molta più confidenza all'interno del team. Anch'io ho molta più confidenza nel dare il mio input, quindi diciamo che c'è una bellissima dinamica e ho il massimo supporto di ogni membro del team".

Ad aiutare la mentalità di Antonelli anche la tranquillità dell'ambiente sammarinese in cui vive da più di un anno: "Credo che il fatto di essere tranquillo qua e poi anche devo dire che ogni volta che torno a casa apprezzo sempre di più il paese. Quindi devo dire che sono molto molto contento di essere qui: sicuramente son piccolezze, ma fan la differenza".







