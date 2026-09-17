Kimi Antonelli ospite d'eccezione a Sport in Fiera

Il pilota di Formula 1 Kimi Antonelli sarà l'ospite speciale per la 28ª edizione di Sport in Fiera. Lo annuncia il Cons spiegando che sabato mattina, dalle 11:30, il giovanissimo campione residente a San Marino sarà presene sul palco della manifestazione per incontrare gli alunni delle scuole medie accompagnato dal Presidente del CONS Christian Forcellini, dal Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri e dal Segretario di Stato per l’Istruzione Teodoro Lonfernini.

"Sarà un momento speciale per gli studenti - scrive il Cons - che potranno incontrare da vicino l’attuale leader del Campionato del Mondo di Formula 1, presentato dal giornalista Alessandro Alciato, e conoscere qualcosa di più della sua storia sportiva".

Insieme alle autorità Kimi Antonelli visiterà, poi, gli stand federali e proverà alcune delle attività proposte. La presenza di Kimi andrà ad impreziosire l’edizione 2026 di Sport in Fiera, la rassegna multidisciplinare organizzata dal CONS e dedicata all’offerta delle 35 Federazioni sportive affiliate che aprirà le sue porte al pubblico domani già dalle 8:30, alla presenza delle classi quarte e quinte delle Scuole Elementari di San Marino, con il taglio del nastro fissato nel pomeriggio alle 18:00.

Per raggiungere facilmente Sport In Fiera i visitatori potranno lasciare l’auto in sosta nel parcheggio al piano superiore del Trony e utilizzare il servizio di navetta gratuito disponibile per tutta la durata della manifestazione.

L’abbigliamento del San Marino Team, firmato Adidas, e il merchandising del CONS saranno in vendita allo stand del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. La stessa divisa indossata dagli atleti ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e che accompagnerà il San Marino Team nelle prossime grandi manifestazioni internazionali potrà essere acquistata, per l’occasione, ad un prezzo speciale.







