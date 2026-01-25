SAN MARINO SPORT AWARDS Kimi Antonelli: "Punto al massimo osservando i video del mio idolo Ayrton Senna" Il pilota Mercedes di F1 Kimi Antonelli ospite d'onore di San Marino Sport Awards, si dichiara felice di essere stato nominato Ambasciatore dello Sport italiano nel mondo per San Marino

Kimi Antonelli (pilota Mercedes F1): ”Sono molto grato di ciò, è una bellissima cosa e per questo voglio ringraziare chi comunque mi ha dato il premio. Sono molto contento di di rappresentare lo sport qui a San Marino".

È una stagione che ti ha visto sicuramente protagonista, come la giudichi?

"Sicuramente è stata una stagione con molti alti e molti bassi, però devo dire che ho imparato tantissimo durante il corso della stagione. È stata una bellissima esperienza e sicuramente mi ha preparato moltissimo in vista di quest'anno".

È una stagione, la prossima, che dovrà vedere l'asticella alzarsi?

"Sicuramente sarò più preparato mentalmente e fisicamente. Devo dire che mi sento molto più preparato e ovviamente bisognerà vedere come sarà la macchina. Sono sicuro che il team ha fatto un grandissimo lavoro e non vedo l'ora di iniziare perché sicuramente se saremo competitivi ci sarà da divertirsi".

Cosa significa per te essere italiano e essere un pilota di Formula 1?

"Sicuramente è bellissimo, è anche una grandissima responsabilità. Sai essere l'unico pilota italiano in griglia, quindi è una grandissima responsabilità, però dà anche molta carica. Sicuramente l'obiettivo è riportare il tricolore sul gradino più alto del podio".

Il tuo sogno nel cassetto?

"Sarebbe bellissimo quest'anno poter giocare per delle vittorie, addirittura anche per il campionato del mondo. Mi auguro di poter giocarmi e di poter lottare per il campionato del mondo e di avere una carriera lunghissima e anche piena di successi".

Un pilota del passato o del presente a cui ti ispiri, a cui magari vai a carpire un po' di segreti?

"Sicuramente il mio idolo è Ayrton Senna. Non ho mai avuto il privilegio di vederlo dal vivo, però già solo guardando i video mi sono appassionato un sacco a lui ed è un po' il mio modello di riferimento. Mentre dei piloti attuali ce ne sono un po', Max, Lewis, anche il mio compagno. Comunque sono piloti di un calibro importante e anche loro sono dei grandissimi punti di riferimento. L'obiettivo è quello di batterli in pista e quando ci si riesce è una bella soddisfazione".

