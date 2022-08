TENNIS Kotov e Arnaldi in campo alle 20.45 per la finale degli Open di San Marino Battuti in semifinale Cecchinato e Jianu

Un trionfo sul Titano per Matteo Arnaldi, ottava testa di serie, che sconfigge per 61 75 il rumeno Filip Cristian Jianu raggiungendo così la sua seconda finale Challenger, dopo il successo ottenuto a maggio a Francavilla. Il primo set è un monologo dell'enfant prodige di Sanremo, che piazza ben quattro game consecutivi portandosi a casa senza grossa fatica il primo parziale. Jianu in avvio della seconda frazione allunga sul 3-0, ma Arnaldi non tarda a rientrare in partita piazzando il contro-break del 3-4. Il decimo gioco è da cardiopalma con il Next Gen azzurro che dopo aver mancato due match point, incassa il controbreak ma la sua grinta non tarda a tornare fuori, suggellata da due dritti incrociati e due stop volley che incantano il centrale. Dopo essersi portato sul 6-5 Matteo chiude definitivamente la contesa, alzando le braccia al cielo dopo un’ora e 55’ minuti sul centrale.

Grande amarezza invece per l'azzurro Marco Cecchinato che si arrende in poco più di due ore di gioco alla rimonta furiosa del russo Pavel Kotov. Il palermitano per oltre un set e mezzo è stato padrone del Titano e ha condotto 6-3 5-2, poi d'improvviso è arrivato il blackout. A soli due punti dal match il Ceck si è fermato, vittima di un grande nervosismo e dei fendenti del russo, che hanno iniziato a farsi sentire solo sul finale. Sono 10 i game consecutivi che mette il numero 130 del world ranking portandosi nel terzo set sul 5-0 e chiudendo la partita col parziale di 6-3, 5-7, 6-1. Stasera Kotov se la vedrà in finale contro l'azzurro Matteo Arnaldi, match in onda alle 20.45 sul canale 831 del digitale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: