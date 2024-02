TIRO CON L'ARCO Kristina Pruccoli è oro Europeo nell'arco nudo In finale la biancazzurra ha battuto 6-4 la campionessa mondiale in carica, Cinzia Noziglia: decisivo un quinto set quasi perfetto.

Kristina Pruccoli è oro Europeo nell'arco nudo.

Serve un'impresa per fare la storia del tiro con l'arco sammarinese e Kristina Pruccoli la centra, in tutti i sensi. La biancazzurra è d'oro nell'Europeo Indoor, categoria arco nudo, grazie al 6-4 in una tiratissima finale contro la campionessa iridata in carica – e fresca di record mondiale – Cinzia Noziglia. Contro un'avversaria del genere c'è bisogno di una gara ai limiti della perfezione e quella di Pruccoli lo è. In particolare nelle due serie decisive, dove ha fatto 10, il massimo, in 5 tiri su 6 (con un 9 a completare il lotto).

La finale è in 5 set, ognuno con tre tiri per ogni atleta e 2 punti assegnati a chi totalizza il punteggio più elevato. Fino alla serie conclusiva è un'alternanza fissa, con l'italiana ad allungare nelle dispari e Pruccoli a pareggiare nelle pari. Noziglia si aggiudica la prima di misura, grazie al 9-8 nel tiro d'apertura e il 19-19 dei seguenti. Secondo set e qui, dopo l'8 pari iniziale, Pruccoli fa 10 e 9, l'azzurra non tiene il passo ed è 2-2.

Nel 3° la spunta di nuovo Noziglia, il cui 8, 9, 10 la fa primeggiare in due tiri su tre. Pruccoli non può più concedersi passi falsi e la consapevolezza di ciò, anziché farle tremare il braccio, la esalta: 4° set da 30/30 e si va alla bella sul 4-4, chi vince la serie è campionessa d'Europa. Si parte con un 9-9, al secondo giro Pruccoli la spunta 10-9 e nel terzo chiude subito il discorso, centrando un altro 10 che rende ininfluente l'ultimo tiro di Noziglia, formalità sbrigata a festa già cominciata.



