BASEBALL L'addio di San Marino si fa sempre più concreto "Mi auguro che tutto venga scongiurato - ha detto il segretario allo sport Lonfernini - vedere un campionato di baseball senza i campioni in carica, credo non sia la stessa cosa"

Il braccio di ferro continua e le posizioni restano distanti. Da una parte il San Marino Baseball, la squadra Campione d'Italia che ha deciso di non iscriversi al prossimo campionato dopo che è stata riproposta la formula della scorsa stagione, dall'altra la Federazione Italiana che non ha nessuna intenzione di modificare format e circolare agonistica. Va detto che il malcontento serpeggia tra le società del massimo campionato del batti e corri, visto che alla scadenza delle iscrizioni erano arrivate appena 11 domande. Poi con il passare del tempo, quasi tutte le squadre si sono iscritte, le ultime in ordine di tempo Parma e Brescia. San Marino invece è rimasto sulla propria linea. I campioni d'Italia hanno chiesto un tavolo di confronto, impegnandosi ad iscriversi al prossimo campionato ma la federazione ha declinato l'invito. L'addio ai campioni d’Italia si fa sempre più concreto ma il paradosso del baseball italiano è che a fine dicembre non si conoscono ancora i gironi del prossimo campionato. Una situazione davvero spiacevole come sottolinea anche il Segretario di Stato allo Sport, Teodoro Lonfernini: "Mi auguro che tutto venga scongiurato perché vedere un campionato di baseball senza i campioni in carica, credo che non sia la stessa cosa".

