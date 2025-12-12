L'agenda di Pietrobon: "Il primo obiettivo del 2026 è andar forte alla Tirreno Adriatico"

Tra i ciclisti che vivono e si allenano a San Marino c'è Andrea Pietrobon. Il suo primo obiettivo per il 2026 è andare forte alla Tirreno-Adriatico.

"Io quest'anno sono stato tantissimo qua perché mi sono trasferito anche con la mia ragazza giù e si sta molto bene. Io abitando in Veneto abito in montagna vicino a Cortina d'Ampezzo quindi anche come clima dai si sta molto bene, è pieno di bei posti per allenarsi quindi sono contentissimo".

Le salite ovviamente non ti spaventano, anzi le cerchi:

"Sì, qua è pieno quindi c'è l'imbarazzo della scelta per le salite qua".

Com'è andato l'anno appena passato?

"Dai, è andato abbastanza bene, mi do un 7, un voto 7 e spero di migliorare il prossimo anno perché voglio sempre puntare in alto, ogni anno cerco di migliorare e imparo dagli errori, cerco di fare meglio il prossimo anno".

Hai già segnato gli appuntamenti da non mancare per la stagione prossima?

"Sicuramente iniziare forte è un mio obiettivo, andare forte magari alla Tirreno come l'anno scorso, quello può essere un obiettivo. Poi andando avanti? Andando avanti noi faremo molto probabilmente faremo il Giro d'Italia, quindi anche il Giro d'Italia io l'ho già fatto due anni è un gran obiettivo per noi come squadra e soprattutto per me".









