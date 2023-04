L'appello della AWS: "Vogliamo una WrestleMania sammarinese, abbiamo bisogno di voi"

Attiva dal 2019, la AWS – Associazione Wrestling San Marino – è una realtà più che mai viva. Affiliata a organismi internazionali e italiani come ASI, UEWA e AIWF, assegna una cintura di campione sammarinese e partecipa ad aventi al di fuori del Titano (per esempio “Alle Porte dell'Inferno, in programma a Modena il 15 aprile). "Siamo nati per dare ai novizi e a quegli atleti più giovani, e magari anche meno giovani, l'opportunità di potersi confrontare con realtà internazionali e magari entrare in qualche scuola e percorrere i percorsi che poi sono riusciti a fare - spiega il presidente della AWS Marco Folloni - lavorando anche con atleti sui quali, probabilmente, in pochi avrebbero scommesso".

L'obiettivo, ora, sarebbe però organizzare eventi anche all'interno della Repubblica: cosa che, sottolinea Folloni, genererebbe un indotto importante per tutto il territorio: "Vogliamo portare a San Marino il più bello show di wrestling d'Europa: abbiamo le possibilità e le conoscenze, ma abbiamo bisogno di voi. Io voglio proporre al Titano una Wrestlemania sammarinese, ma con tutto, non solo con lo show: attività di merchandising, alberghi, tour operating, far lavorare i locali, portare fisicamente turisti a vederlo, organizzare pacchetti turistici. Questo vogliamo creare, insieme a San Marino con commercianti, aziende, istituzioni. Noi siamo in grado di darvelo, ma abbiamo bisogno di voi".