PARIGI 2024 L'arco di Giorgia Cesarini trascina il tifo locale: impresa sfiorata

Ad una freccia da uno shoot off che avrebbe potuto cambiare il mondo, Giorgia Cesarini si ferma. Ma dopo aver lottato, spaventato l'avversaria, esaltato il pubblico. In due parole ha vinto la sua Olimpiade. Se l'è goduta, ha fatto un figurone e tanta esperienza per un futuro che data l'età è tutto da prender su. La famosa ultima freccia, arriva sul 3-5 ed quella del pari, ma il dito scivola, Giorgia abbassa l'arco e per ripetere il movimento le restano 4 secondi. La tira quasi di getto e viene fuori un 6 gelato nonostante i 36 gradi che si sentono tutti. Michelle Kruppen tira un sospiro di sollievo e ringrazia

Finisce 3-7 sul tabellone, ma la realtà è molto più vicina di quanto emerso appena un paio di giorni fa in qualifica con la tedesca settima e Giorgia cinquantottesima. Per il tecnico Emanuele Guidi, promossa.

