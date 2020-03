SOLIDARIETÀ L'ASCA vicina al paese e gli sportivi che lottano

L'ASCA vicina al paese e gli sportivi che lottano.

L'Associazione Sammarinese Caccia e Ambiente vuole essere vicina al paese in questo momento di emergenza coronavirus, donando la somma di €3000 alla sanità della Repubblica di San Marino. Inoltre, scrive in una nota, non vuole dimenticare la solidarietà anche nei confronti di chi deve lottare ogni giorno, ed è per questo che la rimanente somma in cassa di 6000€ è stata suddivisa a favore delle famiglie Di Bryan Toccaceli e di Michael Antonelli.



