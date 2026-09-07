ATLETICA L'Athletics Academy vince Premio Qualità e Campionato Paralimpico ai Nazionali Aics 18 i titoli nazionali, di cui 4 paralimpici, conquistati nella rassegna svoltasi a Riccione

L'Athletics Academy vince Premio Qualità e Campionato Paralimpico ai Nazionali Aics.

La San Marino Athletics Academy vince Premio Qualità e Campionato Paralimpico al 60° Campionato Nazionale Aics di atletica leggera, valido anche come 13° Memorial Pietro Mennea. A Riccione, dove sono presenti 43 associazioni sportive, la squadra sammarinese vince 18 titoli nazionali, di cui 4 paralimpici, collezionando 7126 punti, davanti ai 7027 dell'Olympia Athletic Team di Roma e i 5496 dell'ASD Risorgive di Vicenza.

”È un ottimo risultato di squadra, costruito sul campo - dice la presidente Paola Carinato - tutti hanno contribuito al raggiungimento di questi due primi posti. Colgo l’occasione per ringraziare i tecnici per l’ottimo lavoro svolto, gli educatori per aver assecondato gli atleti paralimpici e le famiglie per aver accompagnato i propri figli in questo percorso di alta inclusione sportiva.”

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