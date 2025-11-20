TV LIVE ·
L'atletica leggera sammarinese festeggia un 2025 di grandi risultati

di Alessandro Ciacci
20 nov 2025
I festeggiamenti del gruppo Atletica Leggera sammarinese
L'atletica leggera sammarinese si è ritrovata per celebrare la fine della stagione 2025. Ciliegina sulla torta sono stati i Giochi dei Piccoli Stati di Andorra con l'oro di Francesco Sansovini nei 100 metri e l'oro nella staffetta 4x100 oltre al doppio argento di Alessandra Gasparelli tra 100 e 200. Quest'ultima ha preso anche parte ai Mondiali di Tokyo lo scorso settembre.

Tra gli eventi da ricordare i Campionati Europei a squadre che si sono svolti a Maribor a fine giugno. Atletica leggera – guidata dal presidente Mauro Santi e dal vice Nicola Selva – che comprende non solo la pista ma anche il trail, con le varie società affiliate alla federazione.




