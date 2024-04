ATLETICA LEGGERA L'Atletica Leggera sammarinese si raduna con Loredana Riccardi Il tecnico Fidal sul Titano per un lavoro che ha riguardato le staffetta 4x100 e 4x400

La Federazione Sammarinese Atletica Leggera ha organizzato un raduno insieme agli atleti della velocità e salto insieme al tecnico Fidal Loredana Riccardi, allenatrice della campionessa italiana Zaynab Dosso, per la velocità e dai tecnici Eraldo Maccapani e Davide Molinari per il salto. Sulla pista del San Marino Stadium sono stati 23 gli atleti che hanno partecipato ai lavori, con le attività che hanno riguardo in particolare modo le staffetta 4x100 e 4x400. “Ho visto un bellissimo movimento e tanta voglia di crescere - ha commentato Loredana Riccardi. Questa è un’opportunità per tutti gli atleti di perfezionare e affinare gli aspetti tecnici della propria disciplina. Questi ragazzi hanno l’occasione di competere su palcoscenici importanti e farsi conoscere al mondo”.

Nei giorni scorsi il vicepresidente federale Nicola Selva ha partecipato a Roma al workshop organizzato dall’European Athletics sulla presentazione dei prossimi Campionati Europei, che si terranno nella capitale italiana dal 7 al 12 giugno. Lo scopo principale del meeting è stato quello di posizionare l’evento come centrale all’interno del calendario sportivo dell’atletica leggera. I rappresentanti delle 47 Federazioni affiliate che hanno partecipato all’incontro hanno delineato le modalità per promuovere la propria immagine e quella della disciplina sportiva. Al termine dei lavori si è tenuta la visita all’impianto che ospiterà i prossimi Europei.

