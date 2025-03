L'atletica sammarinese guarda ai prossimi impegni

La Federazione Sammarinese Atletica Leggera ha svolto il primo raduno nazionale al San Marino Stadium, in vista della nuova stagione agonistica. All'evento hanno partecipato gli atleti delle categorie senior e junior, sotto la guida del direttore tecnico Chiara Guiducci e dei tecnici federali Dan Mitirica e Simone Savoretti. L'obiettivo principale del raduno è stato verificare la preparazione atletica degli atleti della Nazionale sammarinese e iniziare a preparare al meglio le staffette maschili e femminili, che rappresentano un'importante occasione di successo ai prossimi Giochi dei Piccoli Stati. La staffetta è una disciplina che richiede non solo massima forma fisica da parte di tutti gli atleti, ma anche un'eccellente gestione tecnica dei cambi di testimone, elemento decisivo per il risultato finale.

Nel corso della giornata sono stati delineati anche i programmi tecnici per i principali appuntamenti internazionali, tra cui i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa (Andorra), Coppa Europa (Slovenia), Europei giovanili (Finlandia) e Campionati Mondiali (Giappone). Gli atleti sono attualmente nel pieno della preparazione e continueranno ad affinare la loro condizione nelle prossime settimane. I primi test ufficiali si svolgeranno nelle imminenti gare previste a San Marino il 5 e il 12 aprile, appuntamenti fondamentali per valutare lo stato di forma e mettere a punto le ultime strategie in vista delle competizioni internazionali.

Questi gli atleti convocati: Alessandra Gasparelli 100m, Francesco Sansovini 100m, Davide Davosi Salto triplo, Andrea Ercolani 400h, Greta San Martini Salto Triplo, Eugenio Rossi Salto in alto, Beatrice Berti 400h, Avril Soulignac Bare 100m, Sofia Bucci, Noemi Cola 100m, Lucia Casadei 100m, Rebecca Guidi 100m, Giulia Sammarini salto in lungo, Lucia Casali Salto in alto, Martina Muraccini Salto con asta, Alessia Selva Salto in lungo, Francesco Molinari 200m, Simone Piva Salto in alto, Probo Benvenuti 400m, Alessandro Gasperoni 400m, Nicolas Santos Bollini 100m, Matias Francini 100m, Gianmarco Gulini 200m, Tommaso Casadei 400 H.