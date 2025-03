L’impegno sportivo unisce San Marino e Regione Toscana per Colors For Peace 2025

Alla sede della Presidenza della Regione Toscana, la presentazione dell’edizione 2025 dell’appuntamento internazionale “Colors For Peace”. L’evento, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sui valori della convivenza pacifica e sul potere di unificare dello sport, ha visto la partecipazione attiva del Segretario allo Sport, Rossano Fabbri, affiancato da Arianna Scarpellini, Membro del Consiglio Direttivo di Colors For Peace.

"In un momento storico in cui il caos sembra prevalere, noi crediamo fermamente che lo sport sia il mezzo più efficace per coltivare la speranza e costruire un domani migliore – ha dichiarato il Segretario Fabbri – trasformando la passione in un’azione concreta che rafforza il tessuto sociale e trasforma le energie dei giovani in impegno civile. Grazie a voi, l’attenzione del mondo è riportata sui temi veri e concreti, come la salute e l'impegno quotidiano che dobbiamo riservare ai bambini, soprattutto a quelli vittime delle devastanti conseguenze dei conflitti".

Il comunicato della Segreteria di Stato allo Sport