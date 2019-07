L'impresa di De Rossi porta San Marino al doppio decisivo

Dopo la pioggia che ieri ha di fatto cancellato la prima giornata, è martedì intensivo sui campi del Centro Tennis di Fonte dell'Ovo. Si giocano gli incontri sia di prima che di seconda giornata di Coppa Davis. In mattinata la squadra sammarinese era opposta all'Irlanda e il risultato è ancora aperto grazie ad una grande partita di Marco De Rossi capace di battere in rimonta 57 63 64 il numero 636 del mondo Peter Bothwell in 2 ore e 8 minuti. Precedentemente Simon Carr aveva superato 60 62 Filippo Tommesani. Decisivo il doppio in corso per decidere la vincitrice della sfida.

Nel pomeriggio secondo turno con San Marino-Malta. Sugli altri campi Cipro conduce 2-0 sull'Islanda, 1- tra Malta e Andorra dopo i singolari.