L'inclusione al centro dell'incontro tra i Ministri dello Sport

Nel video l'intervista

Ad aprire la settimana la riunione dei ministri dello sport alla quale San Marino ha partecipato con il Segretario di Stato Rossano Fabbri accolto dall’omologa di Andorra Monica Bonell. Il tema dell’incontro: “Garantire ambienti sicuri e rispettosi nello sport e promuovere l’accesso universale allo sport e all’attività fisica”. Il Segretario Fabbri ha ricordato l’importante ruolo dello sport come strumento di inclusione per tutti. Un riferimento particolare anche al tema della violenza contro le donne e al progetto di legge che mira a tutelare, in ambito sportivo, le vittime di violenza di genere e abusi sui minori. Il segretario ha ricordato anche il percorso iniziato dal Titano con il progetto “San Marino Wellness Country” finalizzato alla realizzazione di strutture sportive nei parchi pubblici.

"È un momento di grande confronto e anche di grande riflessione, - ha ricordato il Segretario di Stato Rossano Fabbri - È chiaro che i piccoli Stati hanno dei ragionamenti comuni che sono determinate anche dalla loro dimensione, le peculiarità e le problematiche sono davvero sinergiche quelle da affrontare, sono momenti molto molto importanti perché permettono di costruire ponti e permettono di relazionarsi e poi quando si analizzano un po' le caratteristiche degli Stati di piccole dimensioni si scopre che più o meno tutti hanno le stesse problematiche e quello che emerge sono la risoluzione di problemi diciamo comuni e questi momenti aiutano a creare veramente delle sinergie affinché si possano tutti insieme portare avanti anche le varie soluzioni che si propongono e per questo diventano dei momenti di grande grande importanza".