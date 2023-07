L'Italia saluta Cracovia con 100 medaglie

L'Italia saluta Cracovia con 100 medaglie.

Rush finale di gare prima della chiusura ai Giochi Europei. Assente il blocco russo alla prese con le sanzioni legate alla guerra, è stata l'Italia a cannibalizzare il medagliere. La penultima arriva nella boxe femminile, è un bronzo per Irma Testa nella categoria 57kg: il suo percorso si è interrotto in semifinale. A festeggiare la medaglia d'oro è la francese Amina Zidani sulla bulgara Staneva. L'irlandese O'Rourke è invece medaglia d'oro tra i massimi, in finale battuta la francese Michel. Tra gli uomini il danese Terteyan è il re dei medi, argento al francese Abrasov: la categoria oltre i 92kg se la aggiudica invece l'irlandese Justin Orie, più tecnico rispetta all'altro finalista, l'azero Abullayev. A chiudere il programma agonistico le finale di Kayak Cross.

Doppietta ceca nel K1 maschile con l'oro vinto da Ondres Tunka davanti al connazionale Prindis. Tra loro sul podio l'austriaco Oschmautz. Storico il K1 femminile, perché il bronzo di Stefanie Horn vale all'Italia la storica medaglia numero 100 di una edizione difficilmente ripetibile. Oro all'ucraina Us, argento alla tedesca Funk. La Spagna prende l'oro nel Badminton con Carolina Marin: battuta in finale la danese Blinch Feld. Danimarca che si rifà nel torneo maschile vinto da Viktor Axlsen in finale sul francese Popov.

E in serata la chiusura di allo Stadio Municipale di Cracovia a salutare le delegazioni che hanno animato l'edizione 2023, un'edizione inedita nella logistica perché spalmata negli impianti di 12 regioni e nella sostanza perché l'assenza di atleti russi e bielorussi ha tolto qualcosa alla vicenda. Anche lo sport paga così pegno alla guerra. San Marino ha sfilato con la portabandiera Alessandra Perilli e il Segretario Generale del Cons Eros Bologna.

