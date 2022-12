TIRO CON L'ARCO L'Italiano FIARC a San Marino fa il pieno di consensi

Sorrisi distesi dopo la grande fatica. Sono quelli del Tiro con l'Arco Sammarinese che archivia con soddisfazione l'ultimo capolavoro organizzativo dedicato al Campionato Italiano Indoor. Oltre 400 gli arcieri iscritti che vuol dire almeno il doppio in termini di presenze sul territorio. Quattro giorni di gara intensissimi, per preparare i quali si è reso necessario un lavoro lungo un anno. Impegno riconosciuto dalle istituzioni, le Segreterie allo Sport e al Turismo hanno sostenuto la manifestazione unitamente al Comitato Olimpico. Di primo livello le strutture utilizzate, tanto il Multieventi quanto la Palestra Casadei che hanno saputo accogliere al meglio un numero di partecipanti pre pandemia. Ben 60 i volontari che si sono spesi al massimo per lasciare a tutti il miglior ricordo di San Marino. E l'alto livello tecnico della manifestazione non ha impedito agli atleti di casa di conquistare ben due titoli italiani, con Denis Pedrelli nell'Arco Nudo e Marco Lazzari nell'Arco Storico.

