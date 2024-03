TAEKWONDO L'oro di Giovagnoli e Mougeot, bronzo per Mezzanotte

Tris di medaglie per il Taekwondo San Marino al Campionato Interregionale Veneto organizzato a Jesolo. Alessandro Giovagnoli ha conquistato l'oro nella categoria Cadetti -65kg. Oro anche per Matthieu Mougeot +80kg. Medaglia di bronzo per Michele Mezzanotte -68kg. A guidare e accompagnare i ragazzi il maestro Michele Ceccaroni.

