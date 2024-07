OLIMPIADI L'udienza della Delegazione Olimpica Sammarinese in diretta su San Marino RTV

Sabato 20 luglio, alle 17, la Delegazione Olimpica Sammarinese sarà ricevuta in Udienza a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, per la consegna delle bandiera che sfilerà con due atleti nella cerimonia d’apertura di Parigi 2024. Un evento che potrete seguire in diretta su San Marino RTV.

