L'Under 21 la tiene aperta fino al 75'

Gli Highlights della partita

Basta un quarto d'ora in più per girare una bella serata in una brutta serata. Per trasformare una partita combattuta in uno 0-4 che riporta al peccato originali. In campo internazionale, quando la benzina finisce, sono dolori. E così dopo aver sofferto i primissimi minuti, l'Under gioca con ordine e coraggio. E non di disdegna, quando possibile, di farsi vedere come nell'occasione del colpo di testa di Contadini anche se situazioni da gol vere e proprie non ne arrivano. La differenza di chili e centimentri si vede quando si accende Toth Gabor, attaccante ungherese che fa raccordo e reparto. Il vantaggio ospite arriva con Barath, preciso nel punire l'uscita fuori tempo di Colombo.









Il portiere si riscatta dieci minuti dopo chiudendo alla grande la porta all'arrembante Toth Gabor. Ripresa, la pressione ospite è più costante, San Marino spende qualche cartellino e la difesa viene sottoposta a lavoro intensivo. Costantini cambia qualcosa e qualcuno, la situazione però resta in bilico. L'idea a questo punto diventa quella di portarla all'80 e poi provare a cercare un jolly. Idea che si fa progetto, ancora Colombo reattivo sul colpo di testa di Mocsi. Ma quando a poco più di un quarto d'ora dalla fine Skribek infila la sassata del 2-0, il Castello cade. Le gambe da pesanti diventano di piombo e adesso ogni giro di lancette è un interminabile giro sulla giostra della sofferenza. Ancora Skribek, minuto 81, per il doloroso tris e quando c'è solo il recupero da scavallare per guadagnare la doccia, infierisce anche Kiss. Limiti, ma anche cuore, coraggio e ordine. San Marino ci ha provato 75 minuti, finchè gambe e fiato non l'hanno data su.