L'Università del Michigan celebra Myles Amine Mularoni

Grande festa al Michigan Stadium per gli atleti che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi di Tokyo. Tra questi anche il sammarinese Myles Amine Mularoni accolto con i compagni di Università sul terreno di gioco per celebrare i successi alle Olimpiadi. Medaglia di bronzo al collo e maglia ufficiale delle delegazione di San Marino per Myles con tanto di giro di stadio insieme agli olimpionici alla presenza di migliaia di spettatori.

