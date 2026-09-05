La bandiera dei Mediterranean Beach Games 2027 fa tappa a San Marino

Nemmeno il tempo di archiviare Taranto che i Giochi del Mediterraneo sono già proiettati verso Portimao-Lagoa, sede, l'anno prossimo, dei Mediterranean Beach Games. La cui bandiera è arrivata a San Marino insieme all'ambasciatore della manifestazione, il triatleta portoghese Joao Pereira. Ad accoglierlo, il segretario generale del Cons Eros Bologna e le atlete del nuoto pinnato Camilla Sansovini e Sofia Fratti: a loro, Pereira ha simbolicamente consegnato la bandiera ufficiale col logo di Portimao-Lagoa '27. Dopodiché è stato accompagnato nella sede del Cons, dove ha visitato struttura e uffici, confrontandosi con Bologna sul movimento sportivo biancazzurro.

Oro e argento europeo – oltre che a Tarragona '18 – e due volte olimpionico a Londra e Rio, Pereira è alla prima tappa del suo viaggio da ambasciatore sportivo. Da Taranto a Portimao, dal faro di Capo San Vito a quello di Ponta do Altar, il triatleta portoghese attraverserà l'Europa in macchina per diffondere il messaggio dell'edizione '27 dei Beach Games: Carried by Light, United by Water, trasportati dalla luce, rappresentata, appunto, dai fari, e uniti dall'acqua, da quel Mediterraneo che porta tre continenti a sfidarsi nello sport e condividere esperienze. Un viaggio che si concluderà coi Beach Games di Portimao, in programma dall'11 al 18 settembre '27.









