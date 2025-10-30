La Beach&Park ospita Bologna, Basket Titano e Titan Services cercano riscatto Triplo impegno di sabato perle squadre sammarinesi, con la Serie B di volley e la Serie C di pallacanestro di scena in casa. La Serie D femminile giocherà a Ravenna

Dopo la prima vittoria per 3-0 della stagione, sabato la Beach&Park tornerà sul parquet di casa per affrontare l'Okkaido Bologna, nella quarta giornata della Serie B maschile di pallavolo. Un impegno arduo per i titani, che affronteranno una delle formazioni favorite per l'accesso ai playoff. Bologna arriverà a San Mairno con l'obiettivo di riscattarsi dal 3-0 interno subito da Loreto, arrivato dopo le due vittorie iniziali. La Beach&Park proverà a rovinarle i piani e a superarla in classifica, seppur ancora martoriata dalle assenze, soprattutto al centro, che stanno riducendo di molto le rotazioni di coach Pascucci. Fischio d'inizio alle 17.30.

A secco di punti dopo la sconfitta interna subita all'esordio, la Titan Services cercherà il primo risultato utile a Ravenna, nella 2a giornata di Serie D femminile. Al debutto, la Mattei ha vinto al tie-break il derby contro la Liverani Lugo. In vista della sfida, coach Sarti ha spiegato di aver lavorato soprattutto per limare gli errori banali che hanno limitato il gruppo contro Rimini, nei momenti decisivi: sabato, alle 17.15, si vedrà se gli allenamenti avranno dato i frutti sperati.

Turno casalingo per la Pallacanestro Titano, che affronterà Urbania, non al Multieventi, ma ad Acquaviva. Risultati alterni in Serie C, sin qui, per i Titans, capaci di un avvio sprint con due vittorie di fila e poi scivolati al quinto posto con altrettante sconfitte, nel derby di Santarcangelo e in casa di Montegranaro. Entrambe partite tirate, entrambe gare in cui offensivamente si è fatto sentire l'apporto di Fusco, ma tutte e due, alla fine, sfuggite di mano. Sabato, sul parquet amico, San Marino schiererà cinque giocatori e la voglia di rifarsi. Palla a due alle 18.30.

